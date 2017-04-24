Дачи в Актобе затопило по пояс

"Мой дом сильно подтопило. Все это время после потопа я была в больнице с двумя детьми. Теперь меня выписали, а идти некуда. Сюда (показывает на свой дом) возвращаться не хочу, вода до сих пор по пояс. Как мне там жить?", - говорит местная жительница Жансая Аманжолова.