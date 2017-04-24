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Дачи в Актобе затопило по пояс

24 апреля 2017, 07:28

Для оказания помощи пострадавшим от паводка в Актобе создана комиссия.

Пострадавшие от потопа жители дачного массива Кривое озеро в Актобе возмущена, что члены комиссии, оценивающей ущерб имущества, сказали ей, что в их домах жить можно, передает Диапазон.

"Мой дом сильно подтопило. Все это время после потопа я была в больнице с двумя детьми. Теперь меня выписали, а идти некуда. Сюда (показывает на свой дом) возвращаться не хочу, вода до сих пор по пояс. Как мне там жить?", - говорит местная жительница Жансая Аманжолова.


Для оказания помощи пострадавшим от паводка в Актобе создана комиссия. Желающие оказать материальную помощь пострадавшим могут перечислить денежные средства на счет общественного фонда "Колганат Актобе", созданного при горакимате.

БИН: 170240000585

ИИК: KZ 819260101193016000

АО «Казкоммерцбанк»

БИК: KZKOKZKX KБе18

Qiwi кошелек: 8-705-820-26-66

На вечер 21 апреля, по данным комиссии, оценивающей ущерб от паводка, на счет фонда "Колганат Актобе" поступило 9 млн 716 785 тенге. Еще 528 440 тенге перечислены на киви кошелек. Также на киви поступило 1 490 рублей.

Фото: Диапазон

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