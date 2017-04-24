Дачи в Актобе затопило по пояс
24 апреля 2017, 07:28
Для оказания помощи пострадавшим от паводка в Актобе создана комиссия.
Пострадавшие от потопа жители дачного массива Кривое озеро в Актобе возмущена, что члены комиссии, оценивающей ущерб имущества, сказали ей, что в их домах жить можно, передает Диапазон.
"Мой дом сильно подтопило. Все это время после потопа я была в больнице с двумя детьми. Теперь меня выписали, а идти некуда. Сюда (показывает на свой дом) возвращаться не хочу, вода до сих пор по пояс. Как мне там жить?", - говорит местная жительница Жансая Аманжолова.
Для оказания помощи пострадавшим от паводка в Актобе создана комиссия. Желающие оказать материальную помощь пострадавшим могут перечислить денежные средства на счет общественного фонда "Колганат Актобе", созданного при горакимате.
БИН: 170240000585
ИИК: KZ 819260101193016000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК: KZKOKZKX KБе18
Qiwi кошелек: 8-705-820-26-66
На вечер 21 апреля, по данным комиссии, оценивающей ущерб от паводка, на счет фонда "Колганат Актобе" поступило 9 млн 716 785 тенге. Еще 528 440 тенге перечислены на киви кошелек. Также на киви поступило 1 490 рублей.
Фото: Диапазон
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855436-4d627c26fa05379320aac30c63db4d16
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...