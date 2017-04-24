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В Актобе расстреляли мужчину

24 апреля 2017, 07:52

Врачи насчитали на теле госпитализированного более пяти огнестрельных ранений.

Изрешеченный пулями пациент - в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу был доставлен 29-летний горожанин, передает Рика-ТВ.

Его обнаружили в районе ГМЗ. Врачи насчитали на теле госпитализированного Жандоса Жарболова более пяти огнестрельных ранений.

Медики всячески пытались спасти его жизнь, а позже - реанимировать, но все попытки оказались тщетными. В два часа ночи была констатирована смерть Жарболова. Полиция ведет следствие.

Фото: Рика-ТВ

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