В Актобе расстреляли мужчину
24 апреля 2017, 07:52
Врачи насчитали на теле госпитализированного более пяти огнестрельных ранений.
Изрешеченный пулями пациент - в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу был доставлен 29-летний горожанин, передает Рика-ТВ.
Его обнаружили в районе ГМЗ. Врачи насчитали на теле госпитализированного Жандоса Жарболова более пяти огнестрельных ранений.
Медики всячески пытались спасти его жизнь, а позже - реанимировать, но все попытки оказались тщетными. В два часа ночи была констатирована смерть Жарболова. Полиция ведет следствие.
Фото: Рика-ТВ
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