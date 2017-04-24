Барселона на последних секундах вырвала победу у Реала

"Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу, передает ТАСС





В составе хозяев мячи забили Карлос Каземиро (28-я минута) и Хамес Родригес (85). У гостей отличились Лионель Месси (33, 90) и Иван Ракитич (73). На 77-й минуте с поля был удален защитник "Реала" Серхио Рамос, получивший прямую красную карточку.





"Барселона" набрала 75 очков в 33 матчах и обошла "Реал" в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но "Реал" уступает по дополнительным показателям.





В следующем туре "Реал" 26 апреля на выезде сыграет с "Депортиво", "Барселона" в тот же день примет "Осасуну".



