Стало известно, когда выйдут четыре продолжения фильма "Аватар"
24 апреля 2017, 08:15
Продолжение ждали в 2014 году, однако затем дату премьеры постоянно отодвигали на неопределенный срок.
Компания 20th Century Fox официально объявила о выходе сразу четырех сиквелов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", передает Tv.belta.by.
Продолжение ждали в 2014 году, однако затем дату премьеры постоянно отодвигали на неопределенный срок. В конце концов было объявлено о выходе "Аватар-2" в декабре 2018 года.
Но недавно Джеймс Кэмерон озвучил, что все эти годы работал сразу над четырьмя сценариями к четырем новым кинолентам, действие которых будет проходить на Пандоре. Съемки первых двух картин начнутся уже летом 2017 года. Продолжения выйдут в следующей последовательности: "Аватар-2" - 18 декабря 2020 года, "Аватар-3" - 17 декабря 2021 года, "Аватар-4" - 20 декабря 2024 года, "Аватар-5" - 19 декабря 2025 года.
О сюжетной линии пока нет даже приблизительной информации. В Интернете уже много лет гуляют слухи о "морском" продолжении приключений на Пандоре. Известно лишь, что все три актера из первого фильма - Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Сигурни Уивер - появятся и в продолжениях.
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