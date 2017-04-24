"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Кубка Англии по футболу

Лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии по футболу, сообщает Vesti.kz





Встреча, прошедшая на стадионе "Уэмбли", завершилась победой "канониров" в дополнительное время со счетом 2:1. В основное время у "Сити" на 62-й минуте отличился Серхио Агуэро, на что "Арсенал" ответил точным ударом Начо Монреаля на 71-й минуте.





Победу "канонирам" принес Алексис Санчес, забивший решающий гол на 101-й минуте. В финале Кубка Англии 27 мая подопечные Арсена Венгера сыграют лондонским "Челси", который в своем полуфинале оказался сильнее "Тоттенхэма".





Добавим, что "Арсенал" сыграет в финале Кубка Англии в рекордный 20-й раз. До этого "канониры" делили первую строчку по этому показателю с "Манчестер Юнайтед" (19 финалов). По количеству побед в Кубке Англии "канониры" делит первое место с манкунианцами (по 12).









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