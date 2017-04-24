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Оптимизация компании: максимум прибыли при минимуме усилий

24 апреля 2017, 08:57

Семинар будет интересен владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим создать успешный коллектив и улучшить работу компании.

В Алматы 27 апреля 2017 года ведущие консалтинговые и IT-компании поделятся опытом оптимизации компании. На бесплатном семинаре «Оптимизация компании: максимум прибыли при минимуме усилий» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу компании, а так же как правильно вести переговоры чтобы результат был успешным.

Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 27 апреля, с 14:00 до 18:00

Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

Семинар будет интересен:
Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

Основные темы семинара:
1. «Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
Как контролировать сроки выполнения задач?
Как повысить эффективность продаж?

2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»
Владимир Денисов, директор «iLab»
Интеграция 1С и CRM (Товары, заказы)
Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт (Товары, заказы)
Интеграция CRM и Интернет-магазин
Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции

3. «Искусство ведения переговоров для роста продаж»
Александр Савельев, управляющий директор страховой компании «Amanat»
Внутренние установки продавца, или что мешает нам продавать.
Как повысить средний чек и уровень доверия клиента?
Искусство правильной презентации и эмоциональных продаж
Выявление потребностей, о чем спрашивать?

Участие в семинаре возможно только при регистрации.

Программа семинара


Все вопросы по тел: +7 727 259 01 64, yk@1c-bitrix.kz
Организатор: 1С-Битрикс Казахстан

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