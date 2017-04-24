Семинар будет интересен владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим создать успешный коллектив и улучшить работу компании.

В Алматы 27 апреля 2017 года ведущие консалтинговые и IT-компании поделятся опытом оптимизации компании. На бесплатном семинаре «Оптимизация компании: максимум прибыли при минимуме усилий» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу компании, а так же как правильно вести переговоры чтобы результат был успешным.





Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 27 апреля, с 14:00 до 18:00





бесплатный , но для участия в семинаре необходимо Семинар, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться





Семинар будет интересен:

• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.

• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.





Основные темы семинара:

1. «Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

• Как контролировать сроки выполнения задач?

• Как повысить эффективность продаж?





2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»

Владимир Денисов, директор «iLab»

• Интеграция 1С и CRM (Товары, заказы)

• Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт (Товары, заказы)

• Интеграция CRM и Интернет-магазин

• Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции





3. «Искусство ведения переговоров для роста продаж»

Александр Савельев, управляющий директор страховой компании «Amanat»

• Внутренние установки продавца, или что мешает нам продавать.

• Как повысить средний чек и уровень доверия клиента?

• Искусство правильной презентации и эмоциональных продаж

• Выявление потребностей, о чем спрашивать?





Участие в семинаре возможно только при регистрации





Программа семинара









Все вопросы по тел: +7 727 259 01 64, yk@1c-bitrix.kz

Организатор: 1С-Битрикс Казахстан