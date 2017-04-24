Оптимизация компании: максимум прибыли при минимуме усилий
24 апреля 2017, 08:57
Семинар будет интересен владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим создать успешный коллектив и улучшить работу компании.
В Алматы 27 апреля 2017 года ведущие консалтинговые и IT-компании поделятся опытом оптимизации компании. На бесплатном семинаре «Оптимизация компании: максимум прибыли при минимуме усилий» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу компании, а так же как правильно вести переговоры чтобы результат был успешным.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 27 апреля, с 14:00 до 18:00
Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Семинар будет интересен:
• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. «Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
• Как контролировать сроки выполнения задач?
• Как повысить эффективность продаж?
2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»
Владимир Денисов, директор «iLab»
• Интеграция 1С и CRM (Товары, заказы)
• Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт (Товары, заказы)
• Интеграция CRM и Интернет-магазин
• Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции
3. «Искусство ведения переговоров для роста продаж»
Александр Савельев, управляющий директор страховой компании «Amanat»
• Внутренние установки продавца, или что мешает нам продавать.
• Как повысить средний чек и уровень доверия клиента?
• Искусство правильной презентации и эмоциональных продаж
• Выявление потребностей, о чем спрашивать?
Участие в семинаре возможно только при регистрации.
Программа семинара
Все вопросы по тел: +7 727 259 01 64, yk@1c-bitrix.kz
Организатор: 1С-Битрикс Казахстан
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