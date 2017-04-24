Россиянин в Колумбии обстрелял удерживавших его мятежников и сбежал
24 апреля 2017, 09:16
Восканян был похищен еще в ноябре 2016 года, когда занимался в джунглях Колумбии ловлей ядовитых лягушек.
Гражданин России и Армении бежал из плена повстанцев Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, обстреляв конвоиров из их же оружия, говорится в заявлении повстанческой группировки, передает РИА Новости.
По данным АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. После этого мужчина сбежал, при этом он сам получил ранение. Повстанцы сообщают, что его зовут Арсен (Левон) Восканян.
События произошли еще в минувшую среду в департаменте Чоко, однако сообщила о них АНО только в воскресенье. "Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, остается неизвестной", — говорится в заявлении повстанцев.
АНО отмечает, что Восканян был похищен еще в ноябре 2016 года, когда занимался в джунглях Колумбии ловлей ядовитых лягушек. Повстанцы отмечают, что посольство России через Красный крест попросило их освободить своего гражданина.
В посольстве России в Боготе РИА Новости пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о событиях.
Фото: Efrain Patino / AP
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