Главы МИД Китая и Ирана обсудили Сирию и Корейский полуостров
24 апреля 2017, 09:23
Китай приглашает высокопоставленных чиновников из Ирана принять участие в предстоящем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".
Глава МИД КНР Ван И встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и обсудил сирийский вопрос и ситуацию на Корейском полуострове, сообщает в понедельник китайское внешнеполитическое ведомство, сообщает РИА Новости.
Встреча состоялась в воскресенье в Афинах перед началом первого "Форума древних цивилизаций" — министерской конференции 10 стран "с большой историей".
"Стороны также провели обмен мнениями по Сирии, ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении МИД КНР.
Ван И заявил также, что Иран является важной страной древнего Шелкового пути, Китай приглашает высокопоставленных чиновников из Ирана принять участие в предстоящем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в Пекине, который пройдет 14-15 мая. Он также отметил, что Китай и Иран должны вместе способствовать глобальному миру и развитию.
В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф выразил поддержку китайской инициативе.
фото: aa.com.tr
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