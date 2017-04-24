Главы МИД Китая и Ирана обсудили Сирию и Корейский полуостров

Глава МИД КНР Ван И встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и обсудил сирийский вопрос и ситуацию на Корейском полуострове, сообщает в понедельник китайское внешнеполитическое ведомство,

Встреча состоялась в воскресенье в Афинах перед началом первого "Форума древних цивилизаций" — министерской конференции 10 стран "с большой историей".





"Стороны также провели обмен мнениями по Сирии, ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении МИД КНР.





Ван И заявил также, что Иран является важной страной древнего Шелкового пути, Китай приглашает высокопоставленных чиновников из Ирана принять участие в предстоящем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в Пекине, который пройдет 14-15 мая. Он также отметил, что Китай и Иран должны вместе способствовать глобальному миру и развитию.





В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф выразил поддержку китайской инициативе.