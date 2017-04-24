Трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
24 апреля 2017, 09:55
Депутаты рассмотрят вопросы о деятельности Вооруженных Сил РК.
В Мажилисе проходит «правительственный час». Тема - «О деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан».
Докладчик – министр обороны Сакен Жасузаков.
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