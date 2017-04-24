В Алматы водитель сбил двух нетрезвых пешеходов

Двое мужчин пострадали при ДТП в Алматы.

Наезд на пешеходов произошел по пр. Рыскулова, не доезжая до ул. Саина. Со слов очевидцев, водитель автомобиля Ford Mondeo двигался в крайнем левом ряду в восточном направлении, не доезжая до ул. Саина в неположенном месте дорогу начали перебегать два пешехода.





Уходя от столкновения, водитель сбил пешеходов. Одного из мужчин в крайне тяжелом состоянии с переломами ног и рук госпитализировали. У второго пешехода ушибы лица. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.



