В Алматы водитель сбил двух нетрезвых пешеходов
24 апреля 2017, 09:26
Нетрезвые мужчины переходили дорогу в неположенном месте.
Двое мужчин пострадали при ДТП в Алматы.
Наезд на пешеходов произошел по пр. Рыскулова, не доезжая до ул. Саина. Со слов очевидцев, водитель автомобиля Ford Mondeo двигался в крайнем левом ряду в восточном направлении, не доезжая до ул. Саина в неположенном месте дорогу начали перебегать два пешехода.
Уходя от столкновения, водитель сбил пешеходов. Одного из мужчин в крайне тяжелом состоянии с переломами ног и рук госпитализировали. У второго пешехода ушибы лица. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Sputnik.
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