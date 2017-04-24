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Журналистку в кроссовках не пустили в акимат Атырауской области

24 апреля 2017, 09:39

Ретивые полицейские стояли на своем – не положено.

В Атырауской области журналистку не пустили на сессию областного маслихата из-за внешнего вида, пишет "Ак Жайык".

Зульфия Байнекеева пишет, что отправилась в акимат по заданию редакции.

"Мою совершенно обыкновенную одежду – легкую кожаную курточку, блузку и брюки (все тёмного цвета) довершали очки с оптическими линзами, в которых я многим кажусь весьма приличным человеком. Но вот черные кроссовки (а ведь я еще раздумывала утром, не надеть ли сегодня красные?!) закрыли мне путь на сессию областного маслихата, куда меня направила редакция. Не помог даже вызванный на место руководитель пресс-службы акимата Саламат Сабыр. Ретивые полицейские стояли на своем – не положено. Доводы о том, что требования о моем внешнем виде может выдвигать, в конце концов, только мой работодатель, не приняли. Что там утвердили и какие решения приняли в тот день народно-партийные избранники, так и осталось для читателей секретом", - рассказала девушка.

По её словам, ни для кого не секрет, что многие журналисты предпочитают именно повседневно-спортивный стиль в одежде.

"Работа у нас такая, мы можем начать день на ДТП, а закончить на интервью с британским послом например. И до сих пор никогда не имели проблем с доступом в любое помещение и особенно – в областной акимат. Даже консервативный, казалось бы, в силу возраста предыдущий аким Бактыкожа Измухамбетов гостеприимно поил чаем в своем кабинете одного моего коллегу, который (о боже!) пришел к нему на интервью в кедах, а другой наш товарищ, любитель пеших походов по городу, кроме кроссовок другой обуви и не покупает. Похоже, теперь не только нам троим путь в акимат заказан", - подытожила журналистка.

Фото: azh.kz

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