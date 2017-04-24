Бывший гримёр Ленина рассказал, как сохраняют тело вождя

Учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю.

Как сообщает телеканал « 360 », за тем, чтобы лидер Октябрьской революции не менялся внешне и «не старел», следят десятки сотрудников. Среди них есть не только медики, биологи и химики, но и физики, инженеры и даже визажист.





Отмечается, что учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю: его лицо протирают специальным раствором и следят, чтобы в анатомическом облике не появилось каких-либо отклонений. А раз в полгода — гримируют.





«С помощью специальной художественной косметики я полностью воссоздавал лицо Владимира Ильича: наносится специальный тональный медицинский крем телесного цвета, для воссоздания бровей, глаз, губ и скул используются специальные художественные косметические карандаши, после с помощью нанесения румян разных оттенков лицо моделируется до естественного вида», — сообщил источник.





Сообщается также, что раз в полтора года тело Ленина перебальзамируют.





Отмечается, что раз в три года для Ленина шьют новый костюм.





Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина провокацией против российской государственности.



