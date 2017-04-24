Бывший гримёр Ленина рассказал, как сохраняют тело вождя
24 апреля 2017, 09:47
Учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю.
Как сообщает телеканал «360», за тем, чтобы лидер Октябрьской революции не менялся внешне и «не старел», следят десятки сотрудников. Среди них есть не только медики, биологи и химики, но и физики, инженеры и даже визажист.
Отмечается, что учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю: его лицо протирают специальным раствором и следят, чтобы в анатомическом облике не появилось каких-либо отклонений. А раз в полгода — гримируют.
«С помощью специальной художественной косметики я полностью воссоздавал лицо Владимира Ильича: наносится специальный тональный медицинский крем телесного цвета, для воссоздания бровей, глаз, губ и скул используются специальные художественные косметические карандаши, после с помощью нанесения румян разных оттенков лицо моделируется до естественного вида», — сообщил источник.
Сообщается также, что раз в полтора года тело Ленина перебальзамируют.
Отмечается, что раз в три года для Ленина шьют новый костюм.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина провокацией против российской государственности.
Фото: 360tv.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855450-42ab166a1cabe1421a0451e06652f639
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...