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Бывший гримёр Ленина рассказал, как сохраняют тело вождя

24 апреля 2017, 09:47

Учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю.

Как сообщает телеканал «360», за тем, чтобы лидер Октябрьской революции не менялся внешне и «не старел», следят десятки сотрудников. Среди них есть не только медики, биологи и химики, но и физики, инженеры и даже визажист.

Отмечается, что учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю: его лицо протирают специальным раствором и следят, чтобы в анатомическом облике не появилось каких-либо отклонений. А раз в полгода — гримируют.

«С помощью специальной художественной косметики я полностью воссоздавал лицо Владимира Ильича: наносится специальный тональный медицинский крем телесного цвета, для воссоздания бровей, глаз, губ и скул используются специальные художественные косметические карандаши, после с помощью нанесения румян разных оттенков лицо моделируется до естественного вида», — сообщил источник.

Сообщается также, что раз в полтора года тело Ленина перебальзамируют.

Отмечается, что раз в три года для Ленина шьют новый костюм.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина провокацией против российской государственности.

Фото: 360tv.ru

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