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Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы использования водных ресурсов

 

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов встретился с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым. Глава кыргызского внешнеполитического ведомства прибыл в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Кыргызстан для Казахстана - стратегический партнер и союзник. Сегодня наблюдается высокая динамика развития двустороннего сотрудничества между нашими странами», - открывая беседу, подчеркнул К.Абдрахманов.

В ходе встречи министры в конструктивном и доверительном ключе рассмотрели актуальные вопросы казахстанско-кыргызской повестки дня.

Особое внимание было уделено вопросам рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии.

Собеседники договорилсь активизировать совместную работу по расширению приграничного сотрудничества и созданию благоприятных условий для взаимных поездок и общения граждан двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и реализацию договоренностей, достигнутых между главами государств в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 14 апреля.

Стороны также подчеркнули значимость продолжения координации по продвижению общих интересов Центральной Азии на глобальном уровне, в том числе в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годы.

 

 

24 апреля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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