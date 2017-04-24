ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Обзор актуальных изменений гражданского законодательства РК»
24 апреля 2017, 10:12
Дата проведения: 28 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.
Дамы и господа!
Хотите узнать, какие изменения внес в Гражданский кодекс закон от 27 февраля 2017 года?
Участвуйте в бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА «Обзор актуальных изменений гражданского законодательства РК».
Дата проведения: 28 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.
Вебинар полезен юристам договорной, судебной практики, корпоративным юристам, юрисконсультам, адвокатам, студентам юридических факультетов.
Вы узнаете:
Почему и зачем введен запрет извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения и о последствиях такого запрета (ст. 8 ГК);
Что нового появилось в порядке образования иных обособленных структурных подразделений юридического лица (ст. 43 ГК);
Об ответственности учредителя (участника) или должностного лица юридического лица в случае преднамеренного или ложного банкротства (п.3 ст. 44 ГК)
Как изменились требования к форме договора об отчуждении долей участия в хозяйственных товариществах (ст. 59 ГК РК);
О нормативном разграничении ничтожных и оспоримых сделок и его последствиях (ст.ст. 157-160 ГК РК)
Как изменились права контрагента, если одна из сторон не исполняет или не надлежаще исполняет свои обязательства (ст. 284 ГК)
Как должник может уменьшить размер неустойки (ст. 297 ГК);
Когда устанавливается исключительная неустойка (ст. 351 ГК);
Ведущая: Нестерова Елена Викторовна
Ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского Университета;
Ведущий научный сотрудник ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»;
Автор более 50 опубликованных работ и научных докладов по вопросам государственной собственности, инвестиций, хозяйственных товариществ, акционерных обществ, договорного права и другим проблемам гражданского права и права недропользования
Арбитр Международного третейского суда «IUS»;
Арбитр Международного центра по урегулированию споров при Экономическом СНГ;
Если у вас есть вопросы по теме, задайте их заранее и получите ответ в прямом эфире.
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