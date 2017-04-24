ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Обзор актуальных изменений гражданского законодательства РК»

Дата проведения: 28 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.

Дамы и господа!

Хотите узнать, какие изменения внес в Гражданский кодекс закон от 27 февраля 2017 года?





Дата проведения: 28 апреля 2017 года в 11:00 по времени Астаны.





Вебинар полезен юристам договорной, судебной практики, корпоративным юристам, юрисконсультам, адвокатам, студентам юридических факультетов.





Вы узнаете:

 Почему и зачем введен запрет извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения и о последствиях такого запрета (ст. 8 ГК);

 Что нового появилось в порядке образования иных обособленных структурных подразделений юридического лица (ст. 43 ГК);

 Об ответственности учредителя (участника) или должностного лица юридического лица в случае преднамеренного или ложного банкротства (п.3 ст. 44 ГК)

 Как изменились требования к форме договора об отчуждении долей участия в хозяйственных товариществах (ст. 59 ГК РК);

 О нормативном разграничении ничтожных и оспоримых сделок и его последствиях (ст.ст. 157-160 ГК РК)

 Как изменились права контрагента, если одна из сторон не исполняет или не надлежаще исполняет свои обязательства (ст. 284 ГК)

 Как должник может уменьшить размер неустойки (ст. 297 ГК);

 Когда устанавливается исключительная неустойка (ст. 351 ГК);





 Ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского Университета;

 Ведущий научный сотрудник ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»;

 Автор более 50 опубликованных работ и научных докладов по вопросам государственной собственности, инвестиций, хозяйственных товариществ, акционерных обществ, договорного права и другим проблемам гражданского права и права недропользования

 Арбитр Международного третейского суда «IUS»;

 Арбитр Международного центра по урегулированию споров при Экономическом СНГ;





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