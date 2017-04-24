Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов президента Франции
24 апреля 2017, 10:16
Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента.
МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который прошел в воскресенье, 23 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели.
Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 19,91 процента голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.
Ранее в поддержку Макрона высказались высшие чиновники Франции, а также его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и Франсуа Фийон.
Фото: Rolf Haid / Ropi / Zumapress / Globallookpress.com
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