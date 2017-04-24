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Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов президента Франции

24 апреля 2017, 10:16

Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента.

МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который прошел в воскресенье, 23 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели.

Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 19,91 процента голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.

Ранее в поддержку Макрона высказались высшие чиновники Франции, а также его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и Франсуа Фийон.

Фото: Rolf Haid / Ropi / Zumapress / Globallookpress.com

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