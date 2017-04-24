Как теннисисный мир встречает Шарапову

На протяжении последних недель не утихает дискуссия вокруг возвращения Марии Шараповой. Одни коллеги называют ее обманщицей, другие выражают радость по поводу возобновления ее карьеры. Как теннисная общественность готовится к возвращению одной из главных звезд — в материале « в материале « Ленты.ру ».





На турнир в Штутгарте, который стартует 24 апреля, уже заявилось рекордное количество журналистов. Именно там впервые за 15 месяцев выступит Шарапова, что сделает вполне рядовой турнир одним из самых медийных в сезоне. Первая соперница Марии — итальянка Роберта Винчи. Их матч состоится в среду, 26 апреля.





После Штутгарта 29-летняя россиянка выступит на крупных соревнованиях в Мадриде и Риме и, возможно, на «Ролан Гаррос». Организаторы парижского турнира «Большого шлема» пока не определились, стоит ли давать Марии специальное приглашение (wild card). Впрочем, есть вероятность, что оно ей и не пригодится. Если Шарапова дойдет в Штутгарте, Риме и Мадриде хотя бы до четвертьфинала-полуфинала, то вернется в первую сотню рейтинга и сможет попасть на любой турнир без всяких приглашений.





Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте опубликовала официальное заявление, в котором полностью поддержала возвращение Шараповой в тур. «Она пропустила 15 месяцев, лишилась призовых за Australian open-2016, потеряла свой рейтинг. Она была достаточно наказана за свой поступок и теперь может вернуться. Нет никаких сомнений, что теннис примет ее и только выиграет от ее возвращения», — сказал глава WTA Стив Саймон.





С ним согласны далеко не все. Большинство теннисисток отнюдь не скучали по Шараповой. «Мы все считаем, что она обманщица. Невозможно не сомневаться в ее честности — очевидно, что она не заслуживала все то, что успела выиграть. Произошедшее с ней ужасно, но хорошо, что ее вывели на чистую воду. Уверена, что я выразила мнение большинства и мне жаль, что многие предпочитают высказываться дипломатично или молчать», — заявила француженка Кристина Малденович. Она, наверное, не знает, что мельдоний, который употребляла Шарапова, был разрешен до 1 января 2016 года. Все свои титулы Мария завоевала до этой даты, то есть абсолютно законно.





Недвусмысленно выразилась и словачка Доминика Цибулкова . «Скажу только одно: мне Шарапову не жаль, и я по ней не скучаю. Она очень неприятный человек. Высокомерная, самодовольная и холодная. Когда я оказываюсь рядом с ней в раздевалке, она даже не здоровается», — пожаловалась она в одном из недавних интервью.





Австралийская теннисистка Саманта Стосур тоже отказалась поддержать коллегу из России. «Я не понимаю, как можно добиться сокращения дисквалификации, ссылаясь на незнание о запрете. Поразительно, что такой довод вообще принимают во внимание. Я общалась на этот счет с другими игроками, и все со мной согласны. Не думаю, что ей стоит рассчитывать на поддержку коллег», — сказала победительница US Open-2011.





По мнению бывшей первой ракетки мира Каролин Возняцки, выдача Шараповой wild card на турнир в Штутгарте — неуважение к другим теннисисткам. Действующий лидер WTA Анжелик Кербер назвала это решением очень странным, а первым с критикой специальных приглашений для Шараповой выступил британец Энди Маррей. «Полагаю, попавшимся на допинге игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением», — сказал сэр Энди в марте, положив начало широкой дискуссии.





Двукратная победительница ТБШ россиянка Светлана Кузнецова поддержала Шарапову, но отказалась обсуждать проблему wild card. «Мне кажется, что ее возвращение — это очень хорошо для тенниса. Думаю, она тоже ждет его с нетерпением. Она вернется голодной до побед. Что касается wild card, то это очень сложный вопрос. Хорошо, что не мне принимать решения. Я ее поддерживаю, потому что не считаю, что она сделала что-то очень серьезное. Но это сложное решение, и смотреть на ситуацию можно с разных точек зрения», — сказала уроженка Санкт-Петербурга.









Фото: Nancy Kaszerman / Zumapress / Globalookpress.com





Как ни странно, одной из немногих, кто одобрил решение выдать Шараповой специальное приглашение, стала 8-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс. «Руководящие органы разрешили ей вернуться и продолжить карьеру. Думаю, это справедливо. Если турниры хотят давать ей wild card, то это их право. Хорошо, что она возвращается», — сказала старшая сестра Серены Уильямс. С ней полностью солидарен Роджер Федерер.

Парадокс, но дисквалификация не укоротила, а продлила карьеру Шараповой. Об этом рассказал ее агент Макс Айзенбад: «Если бы не дисквалификация, то это, наверное, был бы ее последний сезон. А теперь я думаю, что она будет играть до Олимпиады в Токио-2020, если будет здорова. Я смотрел, как она тренировалась на прошлой неделе, и меня просто поразило, насколько она мотивирована и как хорошо играет».

Один из первых тренеров Шараповой, член Международного зала теннисной славы Ник Боллетьери не сомневается, что Мария в ближайшее время вернется в лидеры мирового рейтинга. «По утрам, прежде чем ударить по мячу, она в течение часа отрабатывает передвижение по корту. Она предана своему делу и знает, что будет побеждать. Я предвижу ее быстрое возвращение в элиту и готов поставить свои деньги, что уже в течение нескольких месяцев она снова станет одним из лидеров WTA», — сказал 85-летний американец.

К тому же у всех перед глазами прекрасный пример, который подал Роджер Федерер. 35-летний швейцарец пропустил из-за травмы полгода, но это не помешало ему показать лучший теннис в карьере. Швейцарец в 2017 году выиграл Открытый чемпионат Австралии и два турнира серии «Мастерс», благодаря чему с большим отрывом возглавил чемпионскую гонку ATP. Подобный успех Шараповой стал бы лучшим ответом всем критикам. В любом случае ясно одно: Мария вернется на корт голодной до побед и мотивированной как никогда прежде.

Михаил Потапов