В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды
24 апреля 2017, 10:19
Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху.
Пользователь портала Reddit предложил посетителям сайта назвать самую странную еду, которую они когда-либо пробовали и которую, несмотря на ее нелепость, посоветовали бы попробовать другим. В результате сформировался список, в который вошли десятки необычных яств, сообщает Lenta.ru.
В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдс» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.
Кое-кто посоветовал при случае непременно попробовать бифбургер с арахисовым маслом, кому-то показалось вкусным ванильное мороженое, политое бальзамическим уксусом.
Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху.
В начале апреля пользователи Reddit раскрыли странные увлечения богачей. Они рассказали истории о том, как состоятельные лондонцы летают ужинать в Париж, а жители Нью-Йорка скупают книги, чтобы красиво оформить домашнюю библиотеку.
Фото соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855459-1d19d8ec266a9151802c5b84185795a4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...