Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

24 апреля 2017, 10:19

Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху.

Пользователь портала Reddit предложил посетителям сайта назвать самую странную еду, которую они когда-либо пробовали и которую, несмотря на ее нелепость, посоветовали бы попробовать другим. В результате сформировался список, в который вошли десятки необычных яств, сообщает Lenta.ru.

В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдс» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.

Кое-кто посоветовал при случае непременно попробовать бифбургер с арахисовым маслом, кому-то показалось вкусным ванильное мороженое, политое бальзамическим уксусом.

Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху.

В начале апреля пользователи Reddit раскрыли странные увлечения богачей. Они рассказали истории о том, как состоятельные лондонцы летают ужинать в Париж, а жители Нью-Йорка скупают книги, чтобы красиво оформить домашнюю библиотеку.

Фото соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...