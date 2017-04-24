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Австралийский мальчик пытался пересечь континент на машине

24 апреля 2017, 10:24

Мальчику предстояла 30-часовая дорога.

Полиция в Австралии задержала 12-летнего мальчика, который, как утверждают полицейские, пытался на машине проехать через всю страну, сообщает Русская служба BBC.

Ему уже удалось проехать 1300 километров, с востока на запад, когда его остановила патрульная машина.

Полицейские обратили внимание на то, что бампер машины волочился по земле.

Полиция установила, что мальчик за 14 часов пересек штат Новый Южный Уэльс, и собирался ехать дальше до города Перта в штате Западная Австралия.

Это заняло бы еще 30 часов езды по дороге в пустыне.

В Австралии можно получить водительские права с 16 лет.

Фото: www.bbc.com

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