Активность торговли на рынке купли-продажи жилья за январь-март 2017 года

На рынке жилья активизировались покупатели - за 3 мес. 2017 года количество сделок на 31% превысило уровень годом ранее

Рынок купли-продажи жилья ускоряет темпы восстановления - за 3 месяца текущего года в Казахстане было заключено 50,7 тысяч сделок. Это на 31% больше уровня продаж за январь-март 2016 года.

Таким образом, тренд на оживление рынка жилой недвижимости, заданный в 2016 году, продолжается и в этом году, несмотря на замедление темпов экономического роста и давление инфляции.

Напомним, что в 2016 году было заключено более 190 тысяч сделок по покупке жилья, или на 15% больше показателя 2015 года.

Подъем энтузиазма участников рынка совпал с периодом стабилизации цен на жилье. В течение 2014-2015 годов на фоне двухфазной девальвации нацвалюты продавцы и покупатели не могли нащупать базиса для справедливой оценки объектов продаж, стоимость квадратного метра могла за месяц повышаться сразу на 5%.

Однако, во втором квартале 2016 года участники рынка успокоились, - чему способствовала стабилизация ситуации на валютном рынке, - и цены фактически перестали изменяться.

Поддержку ускорению темпов на рынке купли-продажи жилья оказывают позитивные сигналы о росте покупательской способности доходов казахстанцев. В 2016 году реальные доходы в РК падали, однако покупатели торопились обзавестись жильем, опасаясь новой волны девальвации.

В текущем же году индекс реальных денежных доходов населения пошел вверх - по сравнению с уровнем годом ранее он вырос на 0,6% (январь-февраль), данный факт вкупе с усмирением инфляции дает надежду, что активность на рынке жилья прибавит темпов.

Напомним, что с текущего года в РК начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», призванная обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.

В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья, в том числе: удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму»; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.