В Минздраве ответили на критику депутата Аманжоловой о дорогих лекарствах в аптеках

Кроме того, в рамках этой же госпрограммы Минздрав отрабатывает вопрос внедрения системы отслеживания лекарственных средств от производителя до пациента посредством штрих-кодов с разработкой информационной системы и соответствующего приложения для смартфонов. «С целью прослеживания перемещения лекарственного препарата по логистической цепи до получения его конечным потребителем, министерством разрабатывается и планируется запуск системы по отслеживанию препарата путем присвоения каждой упаковке лекарственного средства уникального кода, позволяющего его идентификацию», - рассказали в Минздраве.

Как сообщили Казинформу в ведомстве, государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляется Комитетом фармации МЗ РК и его территориальными подразделениями, расположенными во всех 16 регионах. В настоящее время госконтролю подлежат более 12 тыс. объектов фармацевтической деятельности, из них объекты c частной формой собственности составляют 94 процентов. Из этого количества 76 процентов это субъекты малого предпринимательства. Большую долю составляют аптеки - их по стране более 8 тыс. объектов.





Напомним, ранее на пленарном заседании Мажилиса депутат Зауреш Аманжолова обратилась с запросом на имя министра здравоохранения. По ее словам, имеет место бесконтрольный отпуск рецептурных препаратов в аптеках.



