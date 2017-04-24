В Кызылорде состоялся чемпионат республики по тогызкумалаку
24 апреля 2017, 10:28
Тогызкумалак — национальная игра казахского народа с 4000-летней историей.
С 18 по 23 апреля в Кызылорде состоялся чемпионат республики по тогызкумалаку среди мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Прибывшие из восьми областей республики мастера по тогызкумалаку соревновались в национальном виде спорта. По результатам соревнований победителем стала Западно-Казахстанская область. Обладателями второго места стали спортсмены Кызылординской области, третьего — представители Павлодарской области.
По словам главного тренера национальной сборной РК по тогызкумалаку Айнур Жакапбаевой, сборная Казахстана 26-2 мая примет участие в международном турнире в Турции и 5 −12 мая в Кубке Центральной Азии, который состоится в Бишкеке.
Напомним, на днях в Алматы, в новом клубе шахмат и тогызкумалак имени Мусрята Елибакиева в многофункциональном спортивном комплексе «Алматы арена», состоялся городской турнир среди юношей по тогызкумалаку.
Вице-президент Федерации Интеллектуальных игр по тогызкумалак города Алматы и главный судья соревнований Алимжан Кыдыркулов отметил, что игрой тогызкумалак увлекаются около 200 тысяч казахстанцев.
Тогызкумалак — национальная игра казахского народа с 4000-летней историей. Эта игра была распространена и среди других тюркоязычных народов. На сегодняшний день у казахстанцев игра приобретает популярность, работают международные, республиканские, областные, городские федерации по тогызкумалаку.
Гульмира Байзакова
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