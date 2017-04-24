С 18 по 23 апреля в Кызылорде состоялся чемпионат республики по тогызкумалаку среди мужчин , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Прибывшие из восьми областей республики мастера по тогызкумалаку соревновались в национальном виде спорта. По результатам соревнований победителем стала Западно-Казахстанская область. Обладателями второго места стали спортсмены Кызылординской области, третьего — представители Павлодарской области.





По словам главного тренера национальной сборной РК по тогызкумалаку Айнур Жакапбаевой, сборная Казахстана 26-2 мая примет участие в международном турнире в Турции и 5 −12 мая в Кубке Центральной Азии, который состоится в Бишкеке.





Напомним, на днях в Алматы, в новом клубе шахмат и тогызкумалак имени Мусрята Елибакиева в многофункциональном спортивном комплексе «Алматы арена», состоялся городской турнир среди юношей по тогызкумалаку.





Вице-президент Федерации Интеллектуальных игр по тогызкумалак города Алматы и главный судья соревнований Алимжан Кыдыркулов отметил, что игрой тогызкумалак увлекаются около 200 тысяч казахстанцев.





Тогызкумалак — национальная игра казахского народа с 4000-летней историей. Эта игра была распространена и среди других тюркоязычных народов. На сегодняшний день у казахстанцев игра приобретает популярность, работают международные, республиканские, областные, городские федерации по тогызкумалаку.





Гульмира Байзакова



