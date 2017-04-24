Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта Астаны

В преддверии Международной выставки ЭКСПО-2017 Премьер-Министр Республики Казахстан Б.Сагинтаев посетил аэропорт Астаны, ознакомился с ходом строительства новых пассажирских терминалов, а также заслушал доклад о работе действующего терминала аэропорта.

Реконструкция пассажирского терминала аэропорта Астаны идет в рамках исполнения Программы «Нұрлы жол» с января 2015 года. Проектом предусмотрено строительство терминала общей площадью 47 000 кв.м., после завершения которого пропускная способность аэропорта составит более 8,2 млн. пассажиров в год.

Ожидается, что к 1 июня новый терминал будет готов к принятию пассажиров первого рейса.

Стоит отметить, с 10 июня по 10 сентября текущего года в Астане пройдет Международная выставка ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего». На сегодняшний день получено официальное подтверждение об участии в выставке от 115 стран и 21 международной организации. В этот период ожидается, что столицу посетят порядка 2-х миллионов туристов из-за рубежа и областей Казахстана.