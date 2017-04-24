Служба безопасности Украины поглумилась над Лолитой, выложив откровенное фото

Накануне певицу сняли с поезда и она обратилась к СБУ с нецензурным видеопосланием.





Накануне певицу сняли с поезда, следовавшего в Киев, куда Лолита ехала к больной дочери. Артистке, как оказалось, запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма.





Возмущенная исполнительница обратилась к СБУ с нецензурным видеопосланием.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 23 2017 в 12:39 PDT

Вечером в воскресенье в Twitter ведомства появилось фото Лолиты с обнажившейся во время выступления грудью.

Служба безопасности Украины ответила на обвинения Лолиты Милявской в том, что Киев воюет «с женщинами, стариками и артистами», сообщает НТВ.ru.