Председатель Высшего Судебного Совета А.Смолин: «ВСС нацелен на повышение профессионализма судей страны»

В работе прошедшего пленарного заседания Северо-Казахстанского областного суда принял участие председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин.

Открывая мероприятие, А.Смолин подчеркнул, что Высшим Судебным Советом во исполнение Плана Нации уделяется особое внимание кадровому обеспечению судебной системы. ВСС в своей деятельности нацелен на модернизацию системы подготовки и отбора судейских кадров, повышение профессионализма судей страны.

Говоря о предъявляемых к судьям и к кандидатам в судьи повышенных требований, председатель областного суда Ерлан Айтжанов подчеркнул основными критериями отбора кандидатов на вакантные должности судей высокий уровень знаний, морально-нравственные качества и безупречную репутацию.

Как отметил Е.Айтжанов, в целях выяснения мнения общественности списки 11 кандидатов на вакантные должности судей и председателей местных судов были опубликованы на официальном сайте областного суда, на страницах газет «Солтүстік Қазақстан» и «Северный Казахстан». Пленарному заседанию предшествовало заседание Совета по взаимодействию с судами, основной задачей которого является содействие в формировании качественного состава судейского корпуса.

В ходе обсуждения участники пленарного заседания уделили особое внимание морально-нравственным качествам и деловому облику каждого кандидата, участвующего в конкурсе.

По результатам обсуждения все 11 кандидатов получили положительное заключение пленарного заседания областного суда. В дальнейшем их кандидатуры будут рассматриваться на заседании Высшего Судебного Совета.