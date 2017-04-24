Lotus представил коллекционный Exige Cup 380
24 апреля 2017, 10:47
Модель будет доступна только в кузове купе, в Великобритании за нее попросят 83 000 фунтов стерлингов, в Германии – 109 900 евро.
Британский производитель спорткаров представил новую версию своего купе Exige – Exige Cup 380. Кубковая модификация является самой экстремальной среди всех вариантов модели, допущенных на дороги общего пользования. В модельном ряду бренда она займет нишу между Exige Sport 380 и гоночным Exige Race 380.
Новые карбоновые детали и «экстремальный инжиниринг» позволили добиться сухой массы в 1057 кг. Для сравнения, Exige Sport 380 весит без жидкостей 1100 кг, Exige Race 380 – 998 кг. Мотор остался прежний, 380-сильный, отношение мощности к массе составило 360 л.с. на тонну. Новый аэродинамический обвес повысил прижимную силу, достигаемую на максимальной скорости в 282 км/ч, до 200 кг – это на 43% больше, чем у Exige Sport 380. Помимо прочего, Exige Cup 380 получил более широкие задние шины Michelin Pilot Sport Cup 2 в стандартной комплектации.
Тираж кубкового Exige ограничат всего 60 экземплярами, что делает новинку одним из самых редких гражданских «Лотусов», представляющим интерес для коллекционеров. Модель будет доступна только в кузове купе, в Великобритании за нее попросят 83 000 фунтов стерлингов, в Германии – 109 900 евро.
Текст: Александр Орехов
Фото: Lotus
Via cartimes
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