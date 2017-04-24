Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Lotus представил коллекционный Exige Cup 380

24 апреля 2017, 10:47

Модель будет доступна только в кузове купе, в Великобритании за нее попросят 83 000 фунтов стерлингов, в Германии – 109 900 евро.

Британский производитель спорткаров представил новую версию своего купе Exige – Exige Cup 380. Кубковая модификация является самой экстремальной среди всех вариантов модели, допущенных на дороги общего пользования. В модельном ряду бренда она займет нишу между Exige Sport 380 и гоночным Exige Race 380.

Новые карбоновые детали и «экстремальный инжиниринг» позволили добиться сухой массы в 1057 кг. Для сравнения, Exige Sport 380 весит без жидкостей 1100 кг, Exige Race 380 – 998 кг. Мотор остался прежний, 380-сильный, отношение мощности к массе составило 360 л.с. на тонну. Новый аэродинамический обвес повысил прижимную силу, достигаемую на максимальной скорости в 282 км/ч, до 200 кг – это на 43% больше, чем у Exige Sport 380. Помимо прочего, Exige Cup 380 получил более широкие задние шины Michelin Pilot Sport Cup 2 в стандартной комплектации.

Тираж кубкового Exige ограничат всего 60 экземплярами, что делает новинку одним из самых редких гражданских «Лотусов», представляющим интерес для коллекционеров. Модель будет доступна только в кузове купе, в Великобритании за нее попросят 83 000 фунтов стерлингов, в Германии – 109 900 евро.

Текст: Александр Орехов
Фото: Lotus

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...