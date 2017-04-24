Дочерняя организация АО Банк ВТБ сообщила об изменении в составе Правления

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы, далее в цитате - Банк), облигации которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщила KASE о том, что «Решением Совета Директоров Банка от 13.04.2017 прекращены полномочия члена Правления Яковлева Ильи Константиновича».