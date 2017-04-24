Сформирован новый состав Общественного совета МТСЗН РК

Сегодня в МТСЗН РК под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой прошло заседание рабочей группы по формированию Общественного совета по вопросам труда и социальной защиты населения, по итогам которого утвержден его новый состав из 12 человек.

От министерства в Общественный совет вошли:

- ответственный секретарь МТСЗН РК Аида Курмангалиева;

- председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ахмади Сарабасов;

- директор Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК Майраш Козжанова;

- заместитель директора Департамента стратегического развития МТСЗН РК Светлана Омарова.

По итогам конкурсного отбора и результатов голосования рабочей группы в состав Общественного совета от гражданского общества вошли:

- председатель ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» Майра Амантаева;

- заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева;

- исполнительный директор Объединение ЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец;

- председатель ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс» Василий Шиманский.

Также в состав Общественного совета вошли 4 человека, выдвинувшие свои кандидатуры в порядке самовыдвижения: Сериккали Бисакаев; Аслан Каржаубаев; Артем Корчагин и Ильзат Сафаргалиев.