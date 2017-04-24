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Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии

24 апреля 2017, 11:10

Установлено, что в 2016 году он, находясь за рубежом, был завербован членами МТО для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии.

Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии, сообщает 24.kg со ссылкой на ГКНБ.

Отмечается, что задержан 23-летний член международной террористической организации, уроженец Джалал-Абадской области.

Установлено, что в 2016 году он, находясь за рубежом, был завербован членами МТО для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии.

Ранее ГКНБ задержал кыргызстанца, лично участвовавшего в казнях пленных в Сирии. В феврале 2016 года после дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.

Фото: Arnapress.kz

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