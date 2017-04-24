Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии
24 апреля 2017, 11:10
Установлено, что в 2016 году он, находясь за рубежом, был завербован членами МТО для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии.
Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии, сообщает 24.kg со ссылкой на ГКНБ.
Отмечается, что задержан 23-летний член международной террористической организации, уроженец Джалал-Абадской области.
Установлено, что в 2016 году он, находясь за рубежом, был завербован членами МТО для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии.
Ранее ГКНБ задержал кыргызстанца, лично участвовавшего в казнях пленных в Сирии. В феврале 2016 года после дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.
Фото: Arnapress.kz
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