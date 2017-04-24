В ЮКО отремонтируют 123 многоэтажных дома

Большинство домов были построены в 1934-1990 годах, в связи с чем степень износа очень велика.

В текущем году в Южно-Казахстанской области в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» планируется провести ремонтные работы в 123 многоэтажных жилых домах. Из них ремонтные работы в 98 многоэтажных жилых домах завершатся до конца года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В частности, в рамках данной программы по городу Шымкент планируется отремонтировать 21 дом, по городу Кентау - 37 домов, по городу Арысь - 9 домов, по Сарыагашскому району - 13 домов, по Шардаринскому району - 8 домов, по Мактаральскому району - 10 домов.





В результате проведения капитального ремонта жилых домов условия программы предусматривают экономию теплопотребления, модернизацию инженерной инфраструктуры, улучшения жилищно-бытовых условий и создания благоприятной среды для проживания.









В целом в Южно-Казахстанской области насчитывается 3152 многоэтажных жилых дома. Большинство домов были построены в 1934-1990 годах, в связи с чем степень износа очень велика. На сегодняшний день капитального ремонта требуют 1393 многоэтажных жилых домов области.





В рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» за пятилетний период с 2011-2015 годы, на выделенные средства из республиканского бюджета проведен капитальный ремонт 188 многоэтажных жилых домов в 9 районах и городах области.



