15 фотографий, на которых королеву Великобритании можно принять за обычную подданную

«Вот так глянешь — бабушка в магазин идет. А присмотришься — королева Англии». Эту популярную шутку, воспевающую элегантную простоту всенародно любимой королевы Великобритании Елизаветы II, знают многие пользователи сети.

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, на которых Елизавета II больше похожа на подданную британской короны, нежели на королевскую особу, сообщает Fototelegraf.ru









Королева Елизавета II смотрит в зеркало заднего вида во время посещения выставки лошадей Royal Windsor Horse Show в Виндзоре, Англия, 11 мая 2006 года.









Королева Елизавета II посещает супермаркет Waitrose во время своего визита в Паундбери, Англия, 27 октября 2016 года.









Королева Елизавета II и принц Филипп осматривают квартиру, которая принадлежит Полине Стейнсби (Pauline Stainsby), во время визита в апартаменты для пожилых людей Priory View в Данстэбле, Великобритания, 11 апреля 2017 года.









Королева Елизавета II сажает эвкалипт возле Дома Правительства в Канберре, Австралия, 14 марта 2006 года.









Королева Елизавета II осматривает Великую гавань на традиционном мальтийском рыбацком судне во время официального визита в Валлетту, Мальта, 28 ноября 2015 года.









Королева Елизавета II садится на поезд на станции Кингс-Кросс в Лондоне, 17 декабря 2009 года.









Королева Елизавета II в Лондонском зоопарке, 17 марта 2016 года.









Королева Елизавета II выходит из магазина на рынке морепродуктов Newhaven Fish Market в Суссексе, 31 октября 2013 года.









Королева Елизавета II посещает супермаркет Waitrose во время своего визита в Паундбери, Англия, 27 октября 2016 года.









Королева Елизавета II в поезде новой железной дороги Scottish Borders в Шотландии, 9 сентября 2015 года.









Королева Елизавета II едет в Потсдам на поезде во второй день своего визита в Германию, 3 ноября 2004 года.









Королева Елизавета II в церкви Crathie Kirk в Крати, Абердиншир, 4 августа 2014 года.









Королева Елизавета II занимается верховой ездой возле Виндзорского замка, 2 апреля 2002 года.









Королева Елизавета II беседует со своим внуком, принцем Уильямом, во время своего визита на военную базу RAF Valley в Уэльсе, 1 апреля 2011 года.









Королева Елизавета II смотрит концерт в честь Бриллиантового юбилея её правления возле Букингемского дворца в Лондоне, 4 июня 2012 года.