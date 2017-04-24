В Петербурге задержан 23-летний кыргызстанец, перевозивший в метро человеческие органы

В Санкт-Петербурге задержан 23-летний кыргызстанец, перевозивший в метро человеческие органы, сообщают Knews.kg





Молодой человек задержан на станции метро «Горьковская».





«Он перевозил в специальной сумке человеческие органы. Известно, что подозреваемого остановили у входа в «подземку» для досмотра. При нем обнаружено несколько десятков контейнеров со странным грузом. По словам задержанного, он проходит обучение в Северо-Западной медицинской академии. Один из врачей попросил молодого человека перенести человеческие органы в лабораторию на Московском проспекте. Отметим, что у студента при себе не оказалось никаких удостоверяющих личность и биологический «груз» документов. На данный момент подозреваемый задержан. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.



