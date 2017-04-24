Экс-защитник сборной Чехии найден мертвым в своей квартире

Франтишек Райторал, бывший защитник сборной Чехии по футболу, найден мертвым в своей квартире в Турции. Наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство, передает телеканал BBC.





Как уточняется, 31-летний спортсмен повесился. Эту информацию подтвердил Ибрагим Кызыл, президент турецкого клуба "Газиантепспор", за который выступал футболист.





Глава клуба отметил, что не понимает причины поступка Райторала. Спортсмен был в хорошем настроении. "Я не замечал у него каких-то проблем", — сказал Ибрагим Кызыл.



