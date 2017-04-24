Экс-защитник сборной Чехии найден мертвым в своей квартире

24 апреля 2017, 11:30

31-летний спортсмен повесился.

Франтишек Райторал, бывший защитник сборной Чехии по футболу, найден мертвым в своей квартире в Турции. Наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство, передает телеканал BBC.

Как уточняется, 31-летний спортсмен повесился. Эту информацию подтвердил Ибрагим Кызыл, президент турецкого клуба "Газиантепспор", за который выступал футболист.

Глава клуба отметил, что не понимает причины поступка Райторала. Спортсмен был в хорошем настроении. "Я не замечал у него каких-то проблем", — сказал Ибрагим Кызыл.

Франтишек Райторал провел за сборную Чехии 14 встреч, принимал участие в чемпионате Европы 2012 года. В составе клуба "Виктория" он дважды становился чемпионом Чехии. В 2016 году перешел в "Газиантепспор", передает ТАСС.

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