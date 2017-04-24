В США девочка выпала из автобуса на дорогу на полном ходу





Мужчина рассказал журналистам, что был за рулем, когда увидел, как задняя дверь едущего впереди автобуса неожиданно распахнулась, и на ней повисла маленькая девочка. У нее не хватило сил удержаться, и через несколько мгновений она упала на проезжую часть. Мужчина остановил машину и бросился на помощь ребенку. Когда он подбежал к девочке, она была без сознания.





"Придя в себя, она начала брыкаться и звать маму. Мне было тяжело на это смотреть", — вспоминает водитель. Он вызвал скорую и поехал вместе с ребенком в больницу.





Сообщается, что девочка получила перелом челюсти. Ей потребуется операция.