В США девочка выпала из автобуса на дорогу на полном ходу
24 апреля 2017, 11:31
Девочка получила перелом челюсти. Ей потребуется операция.
В американском штате Арканзас четырехлетняя девочка выпала из автобуса на дорогу. Ее удалось спасти водителю одного из проезжающих мимо автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WBRC.
Мужчина рассказал журналистам, что был за рулем, когда увидел, как задняя дверь едущего впереди автобуса неожиданно распахнулась, и на ней повисла маленькая девочка. У нее не хватило сил удержаться, и через несколько мгновений она упала на проезжую часть. Мужчина остановил машину и бросился на помощь ребенку. Когда он подбежал к девочке, она была без сознания.
"Придя в себя, она начала брыкаться и звать маму. Мне было тяжело на это смотреть", — вспоминает водитель. Он вызвал скорую и поехал вместе с ребенком в больницу.
Сообщается, что девочка получила перелом челюсти. Ей потребуется операция.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855485-15559a41a7509b14865f3743af4932b4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...