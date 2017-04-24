Билли Джо Сондерс: Не думаю, что Альварес будет драться с Головкиным в ближайшее время
24 апреля 2017, 11:38
Альварес и Головкин ведут переговоры об организации боя осенью 2017 года.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса за решение драться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в обход боя с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным.
«Чавес слишком сильно сбрасывает вес для этого боя. А Канело в очередной раз подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности. Не думаю, что он согласится на бой с Головкиным в ближайшее время», — приводит слова Сондерса Fight Hype.
Альварес и Головкин ведут переговоры об организации боя осенью 2017 года.
Источник championat.com
Фото allboxing.ru
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