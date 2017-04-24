Билли Джо Сондерс: Не думаю, что Альварес будет драться с Головкиным в ближайшее время

24 апреля 2017, 11:38

Альварес и Головкин ведут переговоры об организации боя осенью 2017 года.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса за решение драться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в обход боя с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным.

«Чавес слишком сильно сбрасывает вес для этого боя. А Канело в очередной раз подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности. Не думаю, что он согласится на бой с Головкиным в ближайшее время», — приводит слова Сондерса Fight Hype.

Альварес и Головкин ведут переговоры об организации боя осенью 2017 года.

Источник championat.com
Фото allboxing.ru

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код