В Нью-Йорке загорелись 13 исторических зданий

Пожар унес жизни двух взрослых и троих детей.

В Нью-Йорке пожар унес жизни двух взрослых и троих детей. Огонь охватил тринадцать исторических зданий в районе Квинс, сообщают Vesti.ru









Пожарные локализовали возгорание только через полтора часа.





Известно, что самой младшей жертве пожара было около двух лет. Местные издания сообщают о пострадавших, но точное число раненых неизвестно до сих пор.



