В Нью-Йорке загорелись 13 исторических зданий
24 апреля 2017, 11:51
Пожар унес жизни двух взрослых и троих детей.
В Нью-Йорке пожар унес жизни двух взрослых и троих детей. Огонь охватил тринадцать исторических зданий в районе Квинс, сообщают Vesti.ru.
Пожарные локализовали возгорание только через полтора часа.
Известно, что самой младшей жертве пожара было около двух лет. Местные издания сообщают о пострадавших, но точное число раненых неизвестно до сих пор.
Мэр Нью-Йорка назвал пожар самым смертоносным в городе за последние два года.
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