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В армии Казахстана появились должности офицеров-идеологов

24 апреля 2017, 11:55

Их работа заключается в спецпропаганде для противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма, начиная от уровня бригады и выше.

В армии Казахстана введены должности офицеров-идеологов и психологов. Об этом сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает МИА "Казинформ".

«Введены должности офицеров по идеологической работе и спецпропаганде для противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма, начиная от уровня бригады и выше. Для организации профилактической работы, повышения качества профессионального и психологического отбора кандидатов на военную службу мы ввели институт психологов. Сейчас, начиная от уровня батальон, бригада и выше, эти должности у нас введены. Понимая, что этот вопрос очень серьезный, в любой боевой обстановке военнослужащий подвергается стрессу, нужна работа психологов. Да, есть определенные моменты по качественному составу, мы сейчас их через курсовую подготовку стараемся обучить, как работать в этом плане», - сказал Сакен Жасузаков.

По его словам, в военкоматах тоже введены должности психологов, которые при отборе на срочную и контрактную службу дают свои рекомендации для того, чтобы отбор военнослужащих был качественным. При региональных командованиях войск и департаментах обороны созданы пресс-службы.

В Министерстве создан департамент информации и коммуникаций со своим пресс-центром. Издаются газета «Сарбаз» и журнал «Айбын», работает интернет-ресурс Министерства.

Мейрамбек Байгарин
Фото с сайта Kazpravda.kz

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