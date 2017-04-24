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В Атырау девушка пыталась выброситься с 15 этажа

24 апреля 2017, 12:00

Ссора с молодым человеком стала причиной попытки суицида 27-летней девушки.

Об инциденте корреспонденту портала "Мой город" сообщил руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр Кадырханов.

Девушка пыталась спрыгнуть с балкона высотки, расположенной в микрорайоне "Алмагуль".

- Вызов о том, что девушка пытается спрыгнуть с балкона 15 этажа дома №18 поступил на пульт дежурного в воскресенье в 22.50 от соседей. На место выехали 5 человек личного состава, а также 5 полицейских. До момента прибытия спасателей и правоохранительных органов парень силой удерживал девушку, чтобы та не спрыгнула, уговаривая ее зайти домой. К нашему приезду молодой человек уже завел девушку в квартиру, - рассказал Бахтияр КАДЫРХАНОВ.

По словам спасателей, когда приехала скорая, у девушки была истерика.

Ерлан Омаров
Фото с сайта mgorod.kz

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