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Volvo запустила новый бренд для роботов

24 апреля 2017, 12:14

Первые продукты Zenuity будут представлены в 2019 году.

Volvo Cars объявила о том, что его новая компания Zenuity приступила к работе. Zenuity – это совместное предприятие, созданное шведским автопроизводителем совместно с фирмой Autoliv, занимающейся автомобильными системами безопасности. Новый бренд, которым партнеры владеют в равных долях, разрабатывает программное обеспечение для умных помощников (advanced driver assistance systems, ADAS) и автопилота (Autonomous Driving, AD).

Штаб-квартира Zenuity находится в Гётеборге (Швеция), часть работ ведется в Мюнхене (Германия) и Детройте (США). На данный момент в новой структуре занято почти 300 человек из Volvo и Autoliv, в среднесрочной перспективе штат увеличат до 600 человек. Фирмы-основательницы лицензировали и передали СП интеллектуальные права на свои ранние разработки.

Первые продукты Zenuity будут представлены в 2019 году. Volvo будет получать их напрямую от своей новой «дочки», а Autoliv станет их эксклюзивным поставщиком и дистрибьютором для сторонних компаний.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo

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