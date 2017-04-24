Volvo запустила новый бренд для роботов

Volvo Cars объявила о том, что его новая компания Zenuity приступила к работе. Zenuity – это совместное предприятие, созданное шведским автопроизводителем совместно с фирмой Autoliv, занимающейся автомобильными системами безопасности. Новый бренд, которым партнеры владеют в равных долях, разрабатывает программное обеспечение для умных помощников (advanced driver assistance systems, ADAS) и автопилота (Autonomous Driving, AD).





Штаб-квартира Zenuity находится в Гётеборге (Швеция), часть работ ведется в Мюнхене (Германия) и Детройте (США). На данный момент в новой структуре занято почти 300 человек из Volvo и Autoliv, в среднесрочной перспективе штат увеличат до 600 человек. Фирмы-основательницы лицензировали и передали СП интеллектуальные права на свои ранние разработки.





Первые продукты Zenuity будут представлены в 2019 году. Volvo будет получать их напрямую от своей новой «дочки», а Autoliv станет их эксклюзивным поставщиком и дистрибьютором для сторонних компаний.



