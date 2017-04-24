25 рожениц признали вину в мошенничестве с пособиями в Караганде

25 рожениц признали вину и раскаялись, однако такую позицию занимают не все подсудимые. Кроме 25 женщин, родивших и получивших повышенные суммы единовременных пособий, а также получавшие ежемесячно пособия по содержанию ребенка до достижения одного года, на скамье подсудимых сидит заведующая сектором государственного центра по выплате пособий Карагандинской области. Она уверяет, что не знала о том, что документы фальшивые. Как известно, по новому законодательству больше не требуется роженицам собирать оригиналы справок с места работы. Достаточно иметь копии. Судье Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Манат Жумакаевой предстоит выяснить - действительно ли заведующая сектором государственного центра по выплате пособий не знала о подделке.



