25 рожениц признали вину в мошенничестве с пособиями в Караганде
24 апреля 2017, 12:33
Ущерб, причиненный государству, составил 71 миллион тенге.
Начался суд по резонансному делу о крупной афере с декретными пособиями, что повлекло ущерб государству в размере 71 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
25 рожениц признали вину и раскаялись, однако такую позицию занимают не все подсудимые. Кроме 25 женщин, родивших и получивших повышенные суммы единовременных пособий, а также получавшие ежемесячно пособия по содержанию ребенка до достижения одного года, на скамье подсудимых сидит заведующая сектором государственного центра по выплате пособий Карагандинской области. Она уверяет, что не знала о том, что документы фальшивые. Как известно, по новому законодательству больше не требуется роженицам собирать оригиналы справок с места работы. Достаточно иметь копии. Судье Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Манат Жумакаевой предстоит выяснить - действительно ли заведующая сектором государственного центра по выплате пособий не знала о подделке.
Судье Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Манат Жумакаевой предстоит выяснить - действительно ли заведующая сектором государственного центра по выплате пособий не знала о подделке.
Такая упрощенная процедура сбора документов позволила супругам из Алматы, по версии Службы экономических расследований департамента государственных доходов, изготовить фиктивные справки о доходах беременным карагандинкам от имени ИП. Алматинец в отделении АО «Казпочта» в южной столице оплачивал обязательные пенсионные и социальные взносы. На основании этих фальшивых документов роженицы в Караганде получали большие суммы декретного пособия и пособия по содержанию ребенка до достижения одного года.
Кроме заведующей сектором ГЦВП области, на скамье подсудимых с мерой пресечения «содержание под стражей» сидит житель Алматы. Обоих привозит в суды из следственного изолятора АК 159/1 конвой. Жена алматинца находится под мерой пресечения «залог». Такая же мера пресечения применена в отношении жительницы Караганды, которая подыскивала рожениц для аферы с декретными пособиями. Каждый из четверых организаторов, по версии Службы экономических расследований департамента госдоходов, получал от декретных пособий свой процент, в среднем - по 10 процентов от полученной суммы.
Напомним, согласно материалам уголовного дела, жительница Алматы предложила приятельнице из Караганды найти рожениц, чтобы через них можно было похищать бюджетные деньги путем увеличения декретных пособий по фиктивным документам. Жительница Караганды привлекла беременную соседку, которая стала первой «ласточкой» в длинном списке рожениц, ставших соучастницами аферы. Супруги из Алматы обеспечили фиктивными документами всех 25 рожениц. По версии следствия, консультировала и помогала собирать документы заведующая отделом РГКП «Государственный центр по выплатам пособий», получая за это от каждой роженицы 10 процентов от полученных пособий. Проценты брали за услуги и супруги из Алматы, а также жительница Караганды.
Всего по делу были установлены 67 рожениц, которые получили пособия путем мошенничества. Но 24 женщины освобождены от уголовного преследования на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК». Еще 18 были освобождены по причине деятельного раскаяния, содействия органу следствия и полного возмещения материального ущерба государству.
Айжан Алданышева
Фото с сайта prevencionar.com
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