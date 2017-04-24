КЧС: паводок уходит из Акмолинской области и идет на север

О ситуации в пострадавших от паводка регионах рассказали в Комитете по чрезвычайным ситуациям РК.

Большая вода уходит из Акмолинской области. Подтопленными остаются несколько районов, но, в целом, по словам официального представителя комитета по ЧС Руслана Иманкулова, паводок идет на спад. В Атбасаре уже начались аварийные работы — латают дамбу и начинают подсчитывать убытки.





Как сообщалось ранее, глава МВД поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений при строительстве и эксплуатации плотины. Результаты будут озвучены по окончании следствия. В случае выявления нарушений ответственность понесет местный аким, так как плотина находится на государственном балансе.





В Северном Казахстане, где в ближайшие дни ждут пика паводка, подтоплений жилых домов за прошедшие сутки не зарегистрировано. Вместе с тем имеются подтопления дворовых территорий — огородов, хозяйственных построек и других объектов. Эвакуируют людей и домашний скот.

В селах Кызылжарского района подтоплено восемь дворов, эвакуированы 10 человек, а также 59 голов крупного рогатого скота, 96 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 12 лошадей.

В областном центре — Петропавловске — ведется мониторинг подъема уровня воды на реке Есиль. Выставлены наблюдательные посты из числа сотрудников ДЧС СКО. В поселке Хромзавод ведутся работы по устройству дамбы высотой 1,5 метра и длиной 50 метров.

В поселке Заречный также заблаговременно эвакуировали 118 человек, которые разместились у родственников и соседей. На безопасное расстояние отогнаны 98 свиней из частных подворий поселка, а также осуществлен отгон домашнего скота из района Кожевенного завода в количестве 23 коров, 20 голов мелкого рогатого скота и одной лошади.

В ночь с пятницы на субботу при въезде в Заречный произошло два перелива через дорожное полотно на 528-м и 529-м километре автодороги республиканского значения М-51 Челябинск — Новосибирск.

"Длина первого перелива на 528-м километре дороги Челябинск — Новосибирск составляет 200 метров, глубина 90 сантиметров. Второй перелив на 529-м километре длится 400 метров, глубина 60 сантиметров. В настоящее время проезд автотранспорта запрещен, выставлены предупреждающие дорожные знаки. Организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников местной полицейской службы", — прокомментировали в ДЧС области.

Также из-за перелива, случившего в ночь с субботы на воскресенье, закрыт проезд через автодорогу местного значения в районе Рыбопитомника поселка Заречный. В ночь с воскресенья на понедельник произошел перелив через автодорогу местного значения вблизи села Прибрежное Кызылжарского района − проезд автотранспорта ограничен.

Источник: Sputnik-Казахстан