Полицейские Алматинской обл вручили именные часы школьнику, спасшему девочку от насильника

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Енбекшиказахского района пригласили Тимурбека Жамаладдинова вместе с родителями в акимат Тургенского сельского округа, где в присутствии односельчан вручили грамоту и подарок в виде наручных именных часов с изображением государственного герба Казахстана на циферблате , передает , передает Zakon.kz





«Активная гражданская позиция Тимурбека в одночасье сделала его известным на всю страну. Поступок простого сельского парня, действительно, говорит о его храбрости и решимости. Но в то же время говорит и о его воспитании. Его родители, отец Тахир и мать Интизар, уважаемые в селе люди, сейчас гордятся сыном, которого они научили не проходить мимо чужого горя и помогать тем, кто нуждается в помощи», - отметил заместитель начальника МПС Енбекшиказахского РУВД Максат Карибаев.



