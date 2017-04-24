Полицейские Алматинской обл вручили именные часы школьнику, спасшему девочку от насильника
24 апреля 2017, 12:42
Юному герою в присутствии односельчан вручили грамоту и подарок в виде наручных именных часов с изображением государственного герба Казахстана на циферблате.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Енбекшиказахского района пригласили Тимурбека Жамаладдинова вместе с родителями в акимат Тургенского сельского округа, где в присутствии односельчан вручили грамоту и подарок в виде наручных именных часов с изображением государственного герба Казахстана на циферблате, передает Zakon.kz.
«Активная гражданская позиция Тимурбека в одночасье сделала его известным на всю страну. Поступок простого сельского парня, действительно, говорит о его храбрости и решимости. Но в то же время говорит и о его воспитании. Его родители, отец Тахир и мать Интизар, уважаемые в селе люди, сейчас гордятся сыном, которого они научили не проходить мимо чужого горя и помогать тем, кто нуждается в помощи», - отметил заместитель начальника МПС Енбекшиказахского РУВД Максат Карибаев.
Напомним, 14 апреля в селе Турген Енбекшиказахского района мужчина напал на возвращавшуюся из школы 8-летнюю девочку. Случайным очевидцем преступления оказался школьник местной общеобразовательной школы Тимурбек Жамаладдинов, который помог ребенку спастись от педофила, а затем оказал содействие в его поимке. На минувшей неделе парня чествовали в Алматы.
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