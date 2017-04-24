Полиция Алматы в ходе спецоперации освободила похищенного мужчину

Полиция Алматы провела спецоперацию по освобождению похищенного человека, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали группу лиц, причастных к похищению 30-летнего Самира Алиева.





«И, как следствие, было установлено место, где злоумышленники удерживали свою жертву. Это – частный дом в одном из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Накануне там была успешно проведена спецоперация по освобождению человека. В итоге гр. Алиев благополучно вызволен из заточения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время задержаны и в порядке ст. 128 УПК РК водворены в ИВС трое подозреваемых. Участие в данном преступлении других лиц сейчас тщательно проверяется сотрудниками УБОП, соответственно, их поимка – дело времени. В ходе дальнейшего досудебного расследования будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства дела», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.



