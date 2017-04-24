Новый Honda CR-V стал гибридом
24 апреля 2017, 12:54
Honda рассчитывает, что к 2030 году две трети ее машин, продаваемых по всему миру, будут использовать электрический привод.
На международном автосалоне в Шанхае состоялась мировая премьера гибридной модификации кроссовера Honda CR-V пятого поколения. От стандартной модели, дебютировавшей прошлой осенью, «зеленая» новинка отличается разве что шильдиком hybrid на переднем левом крыле.
В движение кроссовер приводит фирменная двухмоторная система Honda Sport Hybrid i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) – такая же, как у седана Accord. Характеристики официально не раскрыты, но на «Аккорде» работающий по циклу Аткинсона 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор выдают в совокупности 212 л.с. В зависимости от выбранного режима ДВС может работать как для привода колес, так и для генерации энергии, а на малых скоростях можно перемещаться на небольшие расстояния на чистой электротяге.
На китайский рынок Honda CR-V Hybrid выйдет во второй половине этого года – его будет предлагать совместное предприятие Dongfeng Honda Automobile Co. Honda рассчитывает, что к 2030 году две трети ее машин, продаваемых по всему миру, будут использовать электрический привод.
Текст: Александр Орехов
Фото: Honda
Via cartimes
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