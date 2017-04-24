Генконструктор рассказал, как С-300 могли защитить Сербию от агрессии НАТО

Наличие зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в Сербии в 1999 году могло бы предотвратить агрессию НАТО против этой страны, заявил генеральный конструктор Концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз — Антей" Павел Созинов

Премьер-министр Сербии Александр Вучич в апреле 2017 года заявил журналистам, что Белграду нужны два дивизиона ЗРС С-300 и полковой командный пункт — их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией. В то же время он отметил, что пока никаких конкретных договоренностей ни с Москвой, ни с Минском не достигнуто.





"Я не исключаю, что если бы там была своевременно развернута "трехсотка", то конфликта удалось бы избежать. Наличие С-300 в Сербии кардинально бы изменило взгляды стран НАТО на решение этой задачи силовым способом", — сказал Созинов в интервью журналу "Национальная оборона", опубликованном в номере, который вышел в свет в понедельник.