Создаваемая в России ЗРС С-500 сможет сбивать цели в 100 километрах над Землёй
24 апреля 2017, 13:31
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух».
Разрабатываемая в России новейшая зенитная ракетная система С-500 сможет поражать цели на высоте до 100 километров над Землёй. Об этом заявил генеральный конструктор предприятия-разработчика данной ЗРС — концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов, сообщает RT.
«Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система С-500 должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться», — цитирует РИА Новости Созинова.
По его словам, речь идёт о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в 100 километров от Земли.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух».
Напомним, также в России создадут боеприпасы для борьбы с беспилотниками.
Фото: ИноСМИ
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