Право на достойное захоронение

Сахибам Садырова

В Казахстане необходимо разработать законопроект «О погребении и похоронном деле», так как в данной сфере существует множество проблем, с которыми рано или поздно приходится сталкиваться каждому.

«Есть ли жизнь после смерти?» - вопрос до сих пор не получил конкретного ответа. Однако смерть - не конечная остановка и достойно проводить человека в последний путь - долг его близких. На данный момент в сфере оказания ритуальных услуг накопились серьезные проблемы, которые нужно решать незамедлительно. Актуальностью темы озаботились в Сенате. В ходе пленарного заседания депутат Ольга Перепечина акцентировала внимание на деятельности похоронных бюро, вопросах захоронения и содержания кладбищ.

- В стране ввиду отсутствия правил по производству захоронений и содержанию кладбищ сложилась затруднительная ситуация: нет контроля по захоронению и предоставлению участков, похоронные бюро осуществляют услуги некачественно, благоустройство могил не обеспечивается должным образом. На рынке ритуальных услуг действует множество субъектов предпринимательства, деятельность которых бесконтрольна, - проинформировала О. Перепечина.

О проблемах в сфере ритуальных услуг нам рассказал зам. директора ТОО «Спец-комбинат ритуальных услуг г. Алматы» Марат Исмаилов. Он положа руку на сердце признался - в этой сфере царят полный хаос и беззаконие. Так, только на рынке города представлены 32 фирмы, которые легально осуществляют свою деятельность, остальные, а их более 200 - так называемые черные агенты.

-Данное занятие одно из самых прибыльных. У тех, кто занимается теневым похоронным бизнесом, нет никаких документов, он существует на посреднических условиях. Эта коммерция давно превратилась в сетевой маркетинг. Черные агенты через работников скорой медицинской помощи, полиции и пожарных получают данные об умерших. В свое время информация стоила пять тысяч тенге, сейчас от 100 долларов, сказал М. Исмаилов.

К примеру, несколько дней назад житель Петропавловска рассказал журналистам, что, когда его мама умерла, он вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Буквально через две минуты после звонка ему позвонили из похоронного агентства с вопросом: «А тело вывозить будем?». Мужчина был удивлен и несколько раз переспросил, откуда они узнали про смерть, те просто бросили трубку.

Кроме того, у нас, пользуясь горем родных усопшего, умудряются продавать участки на кладбищах. Согласно Земельному кодексу РК площади, отведенные под кладбища, являются землями общего пользования, соответственно, они для захоронения выдаются бесплатно. Собеседник отметил, что на данный момент в южной столице имеется 70 кладбищ, из них 35 открытого типа, остальные закрытого. Из 35 кладбищ открытого типа свободной земли для захоронений осталось 1,5 га. Недавно акиматом г. Алматы приняты меры по созданию новых мест для захоронений, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по организации кладбища смешанного типа в микрорайоне Думан, на котором предусмотрены захоронения любых видов, его площадь составит 92 га. Кроме этого, в 2014 году в Карасайском районе было выделено 12 га земли для мусульманского кладбища.

Общая площадь занимаемых земель городского фонда под кладбища составляет 926 га. Эти земли уже не пригодны для нужд, они могут быть переведены в парковые зоны. В городе есть Family Park, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сквер Амангельды Иманова, на них раньше были расположены кладбища. Следовательно, назревает проблема отсутствия мест для захоронения, поскольку свободная площадь будет заполнена за десятилетия, подчеркнул зам. директора ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг г. Алматы» М. Исмаилов.

По его словам, во многих странах существует законодательная база, регулирующая отношения в сфере похоронного бизнеса. В России, Франции, Финляндии отсутствуют свободные места для захоронений. У них принята практика повторного захоронения либо оплаты мест погребения. Так, при захоронении человека родственники оплачивают аренду от десяти до 15 лет, по истечении срока договор расторгается, после чего близкие изымают останки, хранят прах в специальной посуде, а земля пере- продается для нового захоронения. Во всем мире насчитывается свыше 15 тыс. крематориев, только в Америке их 1420. Состояние наших кладбищ ужасное. У нас много фактов вандализма, надругательства, краж бронзовых бюстов и металлических оградок. У могилок курят, пьют, оставляют мусор. Территории мест упокоения застраивают домами, заявил М. Исмаилов.

Ст. прокурор Медеуского района г. Алматы Бауыржан Амиркулов рассказал, что прокуратура уже год изучает статистику, мировой опыт и законодательство по данной теме. В процессе изысканий обнаружено, что в стране нет ни одного закона, подзаконного акта и вообще какого-либо нормативного документа, который бы регулировал процесс погребения.

-Недавно возникла необходимость в эксгумации тела, следственными органами были предприняты различные меры, но безрезультатно. Дело в том, что труп захоронен в 2009 году на христианском кладбище КокТобе Талгарского района Алматинской области. Эти земли перешли в границу г. Алматы в 2012 году. После перехода кладбище не имеет никаких документов. Мы с родственниками пытались найти место захоронения. Получается, людей хоронили, но не вели порядок и учет погребений, пояснил прокурор.

Отсутствие четких регламентов приводит к затруднению при поиске мест захоронения близких. Кроме того, по словам Б. Амиркулова, работники ритуальных услуг не придерживаются Санитарных эпидемиологических требований к кладбищам и объектам похоронного назначения и Положения о проектировании, порядке организации ритуального (похоронного) обслуживания населения и содержания кладбищ в населенных пунктах.

-Данные документы не были должным образом зарегистрированы в органах юстиции, поэтому фактически юридической силы не имеют. Работники везут труп в машине, хоронят, потом едут таксовать либо перевозить школьников. Автомобили должны проходить дезинфекцию на стационарных мойках. У работников нет спецодежды. Инструменты нужно оставлять на территории кладбища, однако этими лопатами они далее копают огород. Таких примеров много, то есть нет никакой санитарии, разъяснил Б. Амиркулов.

Вместе с тем прокурор отметил, что социальные пособия, которые выделяются на захоронение определенным слоям населения, слишком маленькие: пенсионерам и инвалидам - 33 тыс. тенге, ветеранам ВОВ - 77 тыс. тенге. Этих средств не хватает для погребения, так как частные компании предлагают стандартный пакет услуг от 200 до 600 тыс. тенге. В связи с чем, недавно Духовное управление мусульман выступило с предложением сократить расходы на погребение. Они разработали свод правил, которые разграничат виды кладбищ, порядок предоставления участков, финансовой помощи при смерти родственника и другие вопросы.

Имам ДУМК Мухан Ыксан говорит, что в последнее время казахстанцы стали строить престижные кладбища, возводя огромные мазары и устраивая «креативные» прощания.

На достойные похороны люди берут кредиты в банках, покупают земли, заказывают необычные памятники, поминальные обеды проводят в ресторанах, накрывают столы, как на свадьбах. Это всего навсего показуха. Каждый чело- век, независимо от вероисповедания, должен соблюсти обычаи во время прощания с близкими родственниками. На могиле разрешается ставить памятник из крепкого материала, огородить место захоронения забором или камнем. Под запретом установка больших монументов, рассказал священнослужитель.

К примеру, на Кенсайском кладбище г. Алматы на могиле 23летнего Зангара Орынбетова установлен памятник в виде iPhone. «Креатив» вызвал общественный резонанс. Однако родные напомнили о заслугах молодого ученого, который стал первым казахом на Всемирной конференции iOSразработчиков.

Между тем, специалисты считают, что создание правовой и материально технической базы в сфере ритуального обслуживания позволит обеспечить предоставление необходимого минимума услуг для достойного захоронения граждан РК. Закон позволит регулировать отношения, связанные с захоронением умерших, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения, а также основы организации ритуального дела в стране как самостоятельного вида деятельности.