Полиция Алматы в ходе спецоперации освободила похищенного мужчину

Полиция Алматы провела спецоперацию по освобождению похищенного человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали группу лиц, причастных к похищению 30-летнего Самира Алиева.

«И, как следствие, было установлено место, где злоумышленники удерживали свою жертву. Это - частный дом в одном из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Накануне там была успешно проведена спецоперация по освобождению человека. В итоге гр. Алиев благополучно вызволен из заточения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время задержаны и в порядке ст. 128 УПК РК водворены в ИВС трое подозреваемых. Участие в данном преступлении других лиц сейчас тщательно проверяется сотрудниками УБОП, соответственно, их поимка - дело времени. В ходе дальнейшего досудебного расследования будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства дела», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Напомним, на минувшей неделе под утро недалеко от дома из собственного автомобиля был похищен Самир Алиев. Два автомобиля блокировали дорогу, мужчину вытащили из авто силой и увезли в неизвестном направлении. Родные Алиева рассказали, что он является предпринимателем. В ДВД Алматы сообщили, что данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 125 ч.2 УК РК.