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В Алматы грабители отобрали у директора строительной фирмы портфель с 35 млн тенге

24 апреля 2017, 13:47

Преступление было совершено в ноябре прошлого года.

30 ноября 2016 года на территории Турксибского района Алматы группой лиц было совершено дерзкое нападение на директора одной из строительных компаний, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, в ходе открытого нападения преступники завладели портфелем потерпевшего, в котором находилось более 35 млн.тенге.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 191 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (грабеж). Создана оперативно-следственная группа, проведен ряд заслушиваний о ходе расследования дела, дан ряд конкретных указаний, направленных на раскрытие данного дерзкого преступления.

В результате принятых мер, 23 апреля 2017 года органами внутренних дел задержан один из подозреваемых, который в настоящее время водворён в ИВС ДВД Алматы.

"Информируя о данном происшествии, органы прокуратуры ориентируют горожан быть бдительными, осторожными в обращении с личным имуществом и денежными средствами", - отмечают в надзорном органе.

фото: Sputnik Казахстан

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