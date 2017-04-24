В Алматы грабители отобрали у директора строительной фирмы портфель с 35 млн тенге
24 апреля 2017, 13:47
Преступление было совершено в ноябре прошлого года.
30 ноября 2016 года на территории Турксибского района Алматы группой лиц было совершено дерзкое нападение на директора одной из строительных компаний, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, в ходе открытого нападения преступники завладели портфелем потерпевшего, в котором находилось более 35 млн.тенге.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 191 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (грабеж). Создана оперативно-следственная группа, проведен ряд заслушиваний о ходе расследования дела, дан ряд конкретных указаний, направленных на раскрытие данного дерзкого преступления.
В результате принятых мер, 23 апреля 2017 года органами внутренних дел задержан один из подозреваемых, который в настоящее время водворён в ИВС ДВД Алматы.
"Информируя о данном происшествии, органы прокуратуры ориентируют горожан быть бдительными, осторожными в обращении с личным имуществом и денежными средствами", - отмечают в надзорном органе.
фото: Sputnik Казахстан
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