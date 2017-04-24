Депутат Мажилиса на правительственном часе обратил внимание министра обороны на финансовые нарушения в деятельности МО РК

Депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев на правительственном часе с участием министра обороны РК Сакена Жасузакова обратил внимание на многочисленные финансовые нарушения в деятельности ведомства и попросил рассказать его главу, какие меры принимаются для устранения этих фактов и недопущениях их в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вы являетесь настоящим генералом, вы прошли все стадии создания. Знаете эту работу хорошо. Есть одно выражение, в котором говорится, что страна, которая не может содержать свою армию, будет содержать чужую. Наше государство создает все условия для министерства обороны. Действительно, очень много выделяется средств. Если взять социальную сферу нашей страны и сравнить с вашим ведомством, то очень много денег направляется», - сказал О. Оксикбаев.

В то же врем, по его словам, эффективность использования выделяемых денег вызывает у парламентариев вопросы.

«К сожалению, сохранность, а также использование, эффективность этих средств нас волнует. В последнее время очень много увеличивается средств, которые расходуются не по назначению. Например, выявлена недостача - порядка 15 млрд. Это говорит, что мы вам выделяем столько средств. С вашей стороны они используются бесконтрольно. В связи с этим вопрос, какие вы принимаете меры по устранению этих вопросов и недопущению впредь», - обратился он к С. Жасузакову.

В ответ на это министр отметил, что данный вопрос волнует не только депутатов.

«Действительно, это очень волнует нас. В Минобороне выявлено около 15 млрд тенге недостач. Проводится работа по контролю средств. Счетным комитетом и другими органами. В первую очередь это более 800 исков в суд подано на Миноборону. 90% удовлетворено судом Астаны. Эти средства уже возвращаются. Из 15 млрд 12 млрд тенге - имеется на эти суммы судебные решения. К виновным лицам принимаются меры. Более 40 человек были осуждены», - уточнил министр.

Он добавил, что в основном такое положение дел сложилось из-за слабой бухгалтерии.

«Касательно складно-материального учета, вы знаете, что все работы по проведению счет-фактур, вся документация - имеется недостаточно в работе, некоторые бухгалтерии проводят эту работу не верно, и имеет место недостатки в работе бухгалтерии (…). Я хотел бы отметить, да, вы правы, у нас имеется своя финансовая инспекция, работа этого органа усилена. Все сотрудники этой финиспекции прошли переобучение, получили сертификаты. В качестве профилактики мы проводим работу с бухгалтерами, другими сотрудниками», - проинформировал глава ведомства.

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко между тем сравнил заключения Счетного комитета по финансово-хозяйственной деятельности Минобороны с литературным произведением Льва Толстого «Война и мир».

«Я думаю, что депутат Оксикбаев правильно говорит, есть хорошее армейское понятие - научить и заставить. То, что учите - хорошо, но хотелось бы, чтобы заставить и повысить жесткость в оценке вот таких фактов. Потому что читать вот сейчас заключение я прочел, заключение все Счетного комитета - ну «Война и мир» отдыхает. Там столько фактов, столько… Понятно, у вас хозяйство очень большое, очень сложное, но сколько там выявлено нарушений, конечно, это очень тревожно», - заметил он.

В свою очередь С. Жасузаков заверил депутатов, что после своего назначения на должность министра этого ведомства, финансовые вопросы были проанализированы им в первую очередь.

«Да, Владимир Карпович, будучи министром обороны, я до этого сильно не сталкивался. В принципе, с материалами Счетного комитета я ознакамливался. И, естественно, сейчас будучи министром обороны, я столкнулся более тесно с этими вопросами, финансово-хозяйственной деятельность, другими вопросами. И, действительно, изучив еще раз, проанализировав работу Счетного комитета, Министерства финансов, своей финиспекции, я первое решение принял - начал работу с анализа финансово-хозяйственной деятельности, какие у нас проблемы есть. У нас финиспекция не многочисленная, но я нашел единицы, усилил их, чтобы улучшить работу охватить больше. Второе - у нас самая большая проблема - в учете. Потому что учет, когда ведут, наверное, необученность большинства, то путевки неправильно заполнят, не спишут ГСМ или еще какие-то другие моменты. Они накапливаются. В конце концов в итоге выбираются эти моменты», - заключил он.

Ксения Давыдова