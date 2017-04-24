Дни Актюбинской области пройдут в Оренбургской области 27 – 28 апреля

Впервые в истории приграничного сотрудничества в Оренбурге пройдут Дни Актюбинской области, в рамках которых будут организованы круглые столы, книжные выставки, спектакли казахской труппы областного драматического театра им. Т. Ахтанова, передает пресс-служба акима региона.





Основные мероприятия запланированы на 28 апреля. В этот день на площади им. Ю. Гагарина состоится ярмарка актюбинских сельхозтоваропроизводителей. Также пройдут мастер-классы по обучению казахскому языку, народному прикладному искусству, круглые столы для работников сфер здравоохранения и образования, на актюбинском «Арбате» будет организована ярмарка-выставка работ профессиональных художников.





В ходе встречи официальных делегаций Актюбинской и Оренбургской областей главы двух регионов планируют подписать ряд соглашений, в частности Бердыбек Сапарбаев и Юрий Берг подпишут меморандум о механизме координации действий исполнительных органов государственной власти по вопросам приграничного сотрудничества и взаимодействия между Оренбургской областью и Актюбинской областью. Стороны также намерены взаимодействовать в сфере развития сельского хозяйства, предпринимательства.





В этой связи аким области Бердыбек Сапарбаев, представители актюбинского бизнес-сообщества ознакомятся с деятельностью мясоперерабатывающего комбината ООО «Оренбив».





Торжественное открытие Дней Актюбинской области в г. Оренбург состоится на площади им. Ю. Гагарина, оренбуржцы смогут увидеть театрализованную праздничную программу творческих коллективов «Дәстүрім салтым – шарықтар даңқым», принять участие в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта, товарищеских встречах по игровым видам спорта.





Кроме того, запланированы круглые столы на темы: «Дальнейшие пути развития сотрудничества в сфере автомобильных дорог республиканского и федерального значения, а также мест пересечения государственных границ», «Экономическое и гуманитарное сотрудничество приграничных регионов России и Казахстана. Возможности и потенциал актюбинских предприятий будут продемонстрированы в ходе инвестиционной выставки Актюбинской области.





Завершит Дни Актюбинской области гала-концерт творческих коллективов областной филармонии им.Г.Жубановой «Айналдым, Атамекен!».



